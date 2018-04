Marschmusikschulung des Bezirkes in Gföhl

23.04.2018, 09:32 Uhr

Tatkräftige Unterstützung erhielt er dabei von seinen Stabführer Kollegen aus dem Bezirk und der Stellvertreterin Cornelia Mayerhofer. Roman Weber, auch gleichzeitig Obmann des Musikvereines Gföhl, konnte wichtige Einblicke theoretischer und praktischer Natur vermitteln und mit den Teilnehmern vor Ort ausprobieren. Die Teilnehmen kamen aus den Mitgliedskapellen des NÖ Blasmusikverbandes (Bezirk Krems).

Die Theorieschulung fand im Gföhler Musikheim und die praktische Ausführung am Gelände des Raiffeisenlagerhauses statt. Auch bei Temperaturen von 30 Grad, freuten sich die zahlreichen Teilnehmer über die gewonnenen Marschmusikerkenntnisse.Die Stabführer freuen sich bereits auf eine schöne Saison, wo sie das Können der Musiker zahlreichen Zuschauern präsentieren können. Ein besonderer Höhepunkt wird dabei die Marschmusikbewertung am 25. August in Arnsdorf sein.