Mit Muskelkraft und Präzision

02.05.2017, 10:10 Uhr

'Gemeinsam packen wir's an' - unter diesem Motto stand das Aufstellen des Maibaums in Krems-Lerchenfeld im Rahmen der traditionellen Mai-Kundgebung der SPÖ-Stadtorganisation.

Nach dem Umzug durch den Ortsteil, begleitet mit Blasmusik von der Werkskapelle der voestalpine Krems, stand neben dem Maibaum-Aufstellen (einer von 30 in sämtlichen Kremser Stadtteilen) die Ansprache von Bürgermeister Reinhard Resch im Mittelpunkt. Dabei legte der Stadtchef den Fokus auf ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit, die Bedeutung des Tages der Arbeit und die Achtsamkeit vor der - oft trügerischen - Idylle. Resch wies auch kritisch auf die vermeintlichen 'Starken Männer' hin, denen zwar immer öfter geglaubt wird, in deren Sog sich jedoch Terror, Konflikte, gesellschaftliche Spaltung und Polarisierung befänden. Leistbares Wohnen sei für ihn in Krems ebenso ein treibendes Thema wie Mindestlohn und menschenwürdige Arbeits- und Lebensvoraussetzungen.Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Volksfest-Charakter gab es Gelegenheit zum Gedankenaustausch mit den SPÖ-Stadt- und Gemeinderäten sowie Vizebürgermeister Gottfried Haselmayer.