Nach dem ersten Sieg muss der Kremser Radfahrer Gerald Leutgeb pausieren

09.05.2017, 13:17 Uhr

Der sehr starke Gegenwind und Temperaturen von nur fünf Grad am Start und 2,5 Gradim Zielbereich erschwerten das anspruchvolle Rennen.Es ist Leutgeb dabei gelungen in meiner Kategorie das Rennen in 23:01,5 Minuten zu gewinnen. Zweiter wurde Wolfgang Lackner(ÖAMTC Schnecke Wien)in 23:01,8 Minuten und Platz 3 erreichte Wolfgang Fresner(RC Ginner Waidhofen)in 23:34 MinutenZwei Tage nach seinem ersten Saisonsieg erfolgte die stationäre Aufnahme auf der Urologie der Uniklinik Krems mit Verdacht auf Prostatitis.

"ich musste mich eine Woche einer antibiotischen Infusionstherapie unterziehen. Das Schlimme ist für mich, dass ich eine zweimonatige Trainingspause auferlegt bekommen habe. Das heißt für mich, dass ich erst wieder im August Radrennen bestreiten kann", bedauert der leidenschaftliche Radfahrer Gerald Leutgeb.