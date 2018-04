Neue EVN Strom-Tankstelle im Gasthaus zum Goldenen Löwen in Maria Taferl

25.04.2018, 11:28 Uhr

Die Leistungen der EVN im Bereich E-Mobilität

Die Ladestation befindet sich auf dem Privatgrund von Herrn Frey kann aber von allen E-Mobilisten genutzt werden. Eine Ladebox mit 11kW Leistung für E-Autos und zwei Radladeboxen stehen zur Verfügung. Die Ladeweile kann man abgesehen von einem ausgezeichneten Essen im Gasthaus zu einem Besuch in der Basilika in Maria Taferl nutzen. Ein Ausflug mit dem E-Auto oder E-Fahrrad in die wunderschöne Region lohnt sich auf alle Fälle.„Zwar weiß man aus Modellregionen, dass 90% der E-Fahrzeugnutzer zu Hause laden, allerdings ist es gerade auch bei Ausflügen notwendig, unterwegs laden zu können“, so EVN Kundenbetreuer Franz Groismaier.Neben dem Umweltgedanken machen auch die aktuellen Rahmenbedingungen wie Förderungen, Vorsteuerabzugsfähigkeit, Entfall des Sachbezugs und der motorbezogenen Versicherungssteuer Elektro-Fahrzeuge immer attraktiver und daher sind auch mehr öffentliche Ladestationen zum Laden der Fahrzeuge notwendig. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität in Niederösterreich wurde in den letzten Jahren kräftig forciert. Aufgrund des starken Ausbaus von Ladestationen ist die Nutzung von Elektrofahrzeugen flächendeckend möglich.- Errichten von öffentlichen Ladestationen- Beratung von Betrieben, Gemeinden und Privatkunden- Verkauf von Stromtankstellen, auf Wunsch mit Anbindung an das österreichweite Ladestellennetz für Betriebe, Gemeinden und Privatkunden- Weiterentwicklung der EVN-Dienstleistungen rund ums Laden (Entwicklung von Apps, Bezahlmöglichkeiten, Roaming mit anderen Betreibern usw.)