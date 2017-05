Neue Mittelschule Wachau fördert Sportalente - NMS Spitz saniert Sportstätten

14.05.2017, 16:45 Uhr

„Sportliche Betätigung ist nicht nur ein schulischer Ausgleich sondern begünstigt auch die positive körperliche und soziale Entwicklung. Uns ist es wichtig, dass wir bei den Kindern und Jugendlichen die natürliche Freude an Bewegung wecken und erhalten. Gleichzeitig wollen wir aber auch den begabten Sportler/innen die Gelegenheit geben, ihr Talent unter Beweis zu stellen“, gibt Direktorin OSR Anita Klager Auskunft.

Die sportlichen Erfolge der Kinder in der NMS-Wachau können sich sehen lassen. „Mit unseren Mädchen- und Burschenfußballgruppen haben wir zwei äußerst motivierte Teams; bei den Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften im Vorjahr konnten wir drei Bezirksmeistertitel, mit Chiara Schauer und Mario Rester im Einzelberwerb und einem Mannschaftssieg, erringen; bei den Schi-und Snowboard-Meisterschaften fahren wir nie ohne Siegermedaille nach Hause“, ist die Schulleiterin stolz auf die Leistungen ihrer Kinder.Johannes Geppner, der ein hochtalentierter Sportler ist, spielt im Nachwuchsteam der Nationalmannschaft. Förderung, Forderung und Unterstützung erhält er dabei an seiner Schule und er ist für viele seiner Mitschüler an der NMS Wachau ein großes Vorbild an Leistungsbereitschaft, Disziplin und bereits gereifter Persönlichkeit.