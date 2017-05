Österreichs bester Merkur Markt befindet sich in Krems

08.05.2017, 13:44 Uhr

Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ist der Merkur Markt in der Landersdorferstraße 8 in Krems. Platz 2 sicherte sich das Team in der Pragerstraße 87 in Horn, dicht dahinter auf dem dritten Podestplatz folgt – wie bereits im Vorjahr – der Markt in der Molkereistraße 32 in Bischofshofen. Mit dem neu eingeführten Sonderpreis „kinderfreundlichster MERKUR Markt“ wurde der Markt in der Pressburger Reichsstraße 1 in Hainburg an der Donau ausgezeichnet.

Experten testen Merkur Märkte

Und so funktioniert der Test

Der Markttest wird von A la Carte durchgeführt und ermöglicht Merkur eine unabhängige Abwicklung. Die Jury besteht aus genussaffinen Experten und Opinion Leadern, die von Berufswegen ein besonders kritisches Auge für Produktqualität und Frische haben.Mit dieser Auswahl wird sichergestellt, dass die Märkte von Profis bewertet werden, die mit der Materie bestens vertraut sind und ein fachkundiges Urteil abgeben können.Die über 130 Merkur Märkte werden drei Mal pro Jahr im Abstand von vier Monaten von verschiedenen Jurymitgliedern unangekündigt und anonym getestet. Begutachtet werden die Abteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Feinkost, Trockensortiment, die Marktfleischerei, der Backshop, die Marktküche sowie der Kassabereich.Die Bewertungskriterien umfassen dabei „Frische und Qualität“, „Freundlichkeit“, „Kompetenz und Beratung“, ebenso wie „Inszenierung und Sauberkeit“ – bewertet wird nach dem Schulnotensystem. Ergänzend fließen auch qualitative Aussagen in die Ergebnisse ein. Als Herausgeber und Chefredakteur des A la Carte Magazins war auch Christian Grünwald Teil der diesjährigen Jury.