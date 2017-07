Paudorfer Feuerwehrfest am 12.,13. und 15. August 2017

AT

, 3508 Paudorf AT

Feuerwehrhaus , 3508 Paudorf AT

PAUDORF. Das Feuerwehrfest der Paudorfer findet am 12., 13. und 15. August mit Oldtimer-Traktortreffen statt. Am Samstag, 12: August: ist ab 17 Uhr Fedstbetreib, abends Tanzmusik mirt Schickeria.

Am Sonntag, 13.8. beginnt der Festbetrieb um 10 Uhr. Ab 18.30 Uhr wird zum Dämmerschoppen mit dem Musikverein Paudorf eingeladen.

Dienstag, 15.8. , Tag der Tracht beginnt um 10.30 Uhr das Oldtimer Traktorentreffen ((Anmeldung: Wolfgang Ruhm 0664/280 10 35 bis 6. August) mit Frühschoppen mit den Jungbauern. nachmittags gemütlicher Ausklang . Der Reinerlös der Veranstaltung dient dem Ankauf von Ausrüstungsgegenständen.