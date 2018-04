Pfadfinder Langenlois laden zum Jubiläum

26.04.2018, 09:56 Uhr

„Gut Pfad!“ heißt es in Langenlois jetzt schon seit fünfzig Jahren.

LANGENLOIS (mk) Mit einem Festakt und einen großen Fest feiern die Pfadfinder Langenlois das 50. Jahr ihres Bestehens – und laden herzlich dazu ein. Am Samstag, den 26. Mai 2018, ist es soweit. Auf dem Programm im und am Pfadfinderheim in der Dr.-Münch-Gasse 3: um 10.30 Uhr Spirituelles mit Stadtpfarrer Jacek Zelek; von 11 bis 13.30 Uhr spielt das Kamptal-Blech zum Frühschoppen auf; ab 11 Uhr ist Mittagstisch angesagt; um 12 Uhr beginnen die die Festansprachen, die Ehrungen und Verleihungen; und von 14 bis 20 Uhr ist Heurigenbetrieb zur Musik von Kamptal-Blech.