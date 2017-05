Polizeiinspektion Krems berichtet über Einbrüche

15.05.2017, 10:42 Uhr

Kriegsrelikte in Oberloiben

KREMS. Unbekannte Täter brachen am 10. Mai 2017 zwischen 2 und 3.50 Uhr das Zylinderschloss des Cafes Wachau auf. In der Küche entdeckten die Diebe einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Daraus erbeuteten sie schließlich mehrere tausend Euro. Außerdem ließen die Täter einige Schachteln Zigaretten mitgehen.DÜRNSTEIN. Am 13. Mai wurden zwölf verrostete Patronen des Kalibers 50 des zweiten Weltrieges am Donauufer in Oberloiben gefunden. Der Entmienungsdienst holte diese ab.

Motorrad entwendet

Täter schießen in Regenrinne

Einbruch im Sportverein

LANGENLOIS. Zwischen den 10. und 12. Mai wurde ein Ducati- Motorrad im Wert von 8.0000 Euro in einem Mehrparteienhaus in der Lvistraße in Langenlois entwendet.SENFTENFERG. Zwischen 5. und 11. Mai schossen Unbekannte mit einem Luftdruckgewehr Löcher in eine Regenrinne einer Weinberghütte am Pfenningberg in Imbach.KREMS. Aus der Garage des SV Hollenburgs stahlen unbekannte Täter einen Rasenmähertraktor, einen Kompressor und eine Benzinheckenschere.