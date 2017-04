Quetschwork Family - Jetzt håm mas

, Steiner Donaulände 56 , 3500 Krems an der Donau AT

KREMS. Die Quetschwork Family bezaubert am Donnerstag, 4. Mai ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems-Stein mit Können und Humor. Michaela Fürnschlief begeistert auf der Steirischen Harmonika, am Akkordeon, auf der Mundharmonika und mit Gesang. Lukas Fürnschlief begleitet sie stimmlich und am Kontrabass. Julia Sitz stimmt in die Lieder ein und besticht darüberhinaus mit ihrem Spiel auf Blockflöte und Okarina. Walter Sitz bereichert die musikalische Familie mit Gitarre, Ukulele und Gesang und komponiert auch die Stücke für die Quetschwork Family. Gemeinsam bieten sie ein schwungvolles Programm mit viel Musik und Wortwitz.