24.04.2018, 14:34 Uhr

Rockshow in Gföhl im Gasthaus Braun

GFÖHL. Am 26. Mai werden in Gföhl die Gitarrenverstärker laut gemacht. Nach der ersten Show im Januar 2015 geht das Event „G-Rock“ in die zweite Runde. Neben den Gruppen Magmabay (Metal/Grunge) und Hog meets Frog (Funk/Metal) ist auch Schauspielerin Eva Billisich als Schlagzeugerin der Band Sanierte Altbauten (Punk) mit von der Partie.

Termin: 26.5.2018 Einlass: 19:30 Uhr, Gasthaus Braun „Zum Weißen Rössl“, Hauptplatz 2 3542 Gföhl Wieviel: 10€

Gefällt mir