Rotes Kreuz lädt zum 2. Rot Kreuz Frühlingsball nach Mautern

MUTERN. Das Rote Kreuz Krems veranstaltet zum 16. mal den Ball - heuer lädt die Hilfsorganisation wieder im Frühling, nämlich am Samstag, 13. Mai April ab 19.00 Uhr in die Römerhalle nach Mautern. Den Ehrenschutz übernehmen die Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und Heinrich Brustbauer.Die Tanzband „Die Donauprinzen“ sorgt für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl sorgen Harry’s Gastrotainment und bei der Bar die Rot-Kreuz-Helfer. Wirtschaftspartner aus der Region unterstützen die große Tombola. Pflegezentrum Langenlois, Ideenladen, Silverweb, Hofbräu am Steinertor; Architekt Galli, ORF Niederösterreich, Technisches Büro Seidl, Kremser Bank, Hypo NÖ Landesbank, Raiffeisenbank Krems, Lenz Moser, NÖ Versicherung und Re/Max-Balance stellen sich ebenfalls in den Dienst der guten Sache.

Der Kartenpreis beträgt EUR 14,-- im Vorverkauf, EUR 17,-- an der Abendkassa. Kartenvorverkauf und Platzreservierung unter 0664/88 543 888 oder kartenbestellung@rkball.at. Informationen auch unter www.rkball.at. Der Reinerlös dient zur Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges.