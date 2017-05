Schon mal einen Computer im Weinfass gesehen?

09.05.2017, 08:43 Uhr

Diese Idee kam Martin Böhm 2016. Ein halbes Jahr später präsentierte er sein Werk - die Verbindung zwischen einst und heute - dem Weinfass und modernste Technik.

Seit gut 2 Jahren ist er nun selbstständig mit der Firma CSMB. Zu seinen Leistungen und Produkten gehören neben dem Computer im Weinfass, Reparaturen und Instandhaltung von Laptop Office PCs, die Programmierung von Websites, Verkauf von Neugeräten sowie die allgemeine Beratung bei Fragen rund um das Thema EDV.Ja wer kennt denn das nicht, stundenlanges sitzen und rätseln warum der Computer nicht funktioniert, bis man schlussendlich aufgibt und sich damit abfindet das manche Sachen eben nicht funktionieren. Genau da setzt Herr Böhm an."Interessant wird es dann, wenn es nicht so funktioniert wie es sollte. Fehler in Systemen zu finden und zu beheben ist meine Stärke", so Martin Böhm.Für alle Interessenten, Weinbauern oder EDV-Neulinge ist Martin Böhm gerne unter der Nummer 0677/ 61175113 sowie unter www.csmb.at erreichbar.