Sommergalerie Zöbing lädt zur Vernissage

LANGENLOIS. Die Sommergalerie Zöbing in der Dr. Hiesingerstraße 23 lädt am 27. Mai ab 17 Uhr zur Vernissage ein.Zeichen I von A wie Alt bis M wie MühlbauerIn Zeichnen I zeigen ist eine Zusammenschau der gesammelter Blätter aus unterschiedlichen zeitlichen Perioden zu sehen.Die Ausstellung beinhaltet überwiegend österreichische und deutsche, dazu einige französische und schweizerische Zeichnungen.

So können Eva und Franz Stanislaus Mrkvicka in Zeichnen I 38 KünstlerInnen aus dem 18.Jahrhundert bis in die Gegenwart vorstellen. Der Bogen spannt sich von der Gegen-ständlichkeit bis zur Abstraktion und OP-ART. Skizzenhaftes und Flüchtiges steht neben durchgezeichneten Blättern.Der Partitur als Zeichnung wird ebenfalls Raum gegeben. Den Besuchern steht eine umfangreiche Bibliothek zur Verfügung.