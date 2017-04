Stabführer und Jungmusiker absolvierten Schulung in Gföhl

26.04.2017, 13:40 Uhr

40 Jungmusiker aus dem Kremser Bezirk nahmen an dieser Veranstaltung, die von Bezirksstabführer Roman Weber durchgeführt wurde, teil. Unterstützt wurde er von den Stabführerinnen Cornelia Mayerhofer und Christine Traht. Die vier Stabführer in Ausbildung kamen von den Musikvereinen aus Lichtenau, Wösendorf und Hadersdorf.Im Gföhler Musikheim gab es zuerst eine Theorieschulung und anschließend die praktischen Ausführungen. Bezirksstabführer Roman Weber freute sich über die zahlreiche Teilnahme an dieser Schulung.