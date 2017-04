27.04.2017, 13:54 Uhr

Stadt investiert 1,1 Millionen Euro in Kanalerweiterung

KREMS. Auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung standen die Vertragsverlängerung für die Live-Übertragung von Gemeinderatssitzungen, die Vergabe von Kanalsanierungsprojekten und die Anpassung der Verordnung für Wassergebühren und Versorgungsabgaben.



In Weinzierl und in Gneixendorf stehen bis Ende 2018 Kanalbauprojekte an. Konkret geht es um die Sanierung und Erweiterung der Mischwasserkanäle in Weinzierl (Wiener Straße im Bereich EKZ Mariandl, Reitenhaslachergasse und Bereich B37 – Hafenstraße) und in der Gneixendorfer Hauptstraße. Für diese Projekte gab der Gemeinderat einstimmig 1,1 Millionen Euro frei.



Grünes Licht gibt es auch für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Firma kbit.pro hinsichtlich Live-Übertragungen von Gemeinderatssitzungen. Insgesamt haben 3144 Interessierte die Sitzungen im Internet live bzw. nächträglich mitverfolgt. Für den Antrag gaben die Mandatare ebenso mehrheitlich ihre Zustimmung wie für die formelle Anpassung der der Verordnung für die Wasserversorgungsabgabe und die Wassergebühren.

