Stadtpolitik Krems: Frühjahrstour machte in Lerchenfeld Station

05.05.2017, 12:50 Uhr

Die Tour startete am Lerchenfelder Hauptplatz, wo die neuen Nahversorger Herbert und Karin Bruckner ihre zukünftige Bäckerei-Filiale vorstellten und Kostproben servierten. Weiter ging es über die Wasendorfer Straße und den Auparkweg bis zum Mittergriesweg. Stationen waren der neue Funcourt, die mobile Jugendarbeit und die Volksschule, über die Direktorin Michaela Kucher-Kamnik kurz informierte.

Über die Landersdorfer- und Lerchenfelder Straße kehrten die Spaziergänger wieder auf den Lerchenfelder Hauptplatz zurück. Dort fand der gemütliche Ausklang im Gasthof Lerchal statt.Den Schwerpunkt der Anliegen bildeten wie auch in den anderen Stadtteilen Verkehrsthemen. Besonderes Anliegen waren Geschwindigkeitsüberwachungen in der Wasendorfer Straße, im Mittergriesweg und in der Koloman-Wallisch-Straße.Die Frühjahrstour geht mit den Stadtteilspaziergängen in Gneixendorf und Krems-Zentrum am 10. Mai bzw. 16. Mai zu Ende.