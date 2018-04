Tag der offenen Tür im Volkshilfe-Kinderhaus Krems

24.04.2018, 16:31 Uhr

Das Volkshilfe-Kinderhaus Krems in der Arbeitergasse stellt eine wichtige Ergänzung des Kinderbetreuungsangebots in der Stadt Krems dar. Unter der Leitung von Kindergartenpädagogin Andrea Friedrich betreut ein fünfköpfiges Team in zwei Gruppen Kleinkinder im Alter von 1 bis 2,5 Jahren. Derzeit besuchen 29 Kinder das Kinderhaus Krems.