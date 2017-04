Umweltschutz: Krems ist europaweites Vorbild

28.04.2017, 08:33 Uhr

Greenpeace zeichnet Stadt Krems für Pestizid-Verzicht aus

Greenpeace zeichnet Krems als Vorzeige-Gemeinde in Sachen Glyphosat aus. Eine Ortstafel, versehen mit dem Stempel „Glyphosat-frei“, wurde vorübergehend in den Steiner Weinbergen (Schreckberg) angebracht. Der umstrittene Unkrautvernichter darf trotz gesundheitlicher Bedenken noch immer eingesetzt werden, auch in Österreich gibt es nach wie vor kein Verbot. Die Stadt Krems verzichtet bereits seit 2014 auf den Einsatz von Glyphosat und setzt verstärkt auf mechanische Unkraut-Entfernung.„Krems übernimmt Verantwortung für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger und ist damit ein Vorbild für Österreich und ganz Europa, “ lobt Landwirtschaftsexperte Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace das Kremser Engagement. Die Umweltorganisation fordert ein EU-weites Glyphosat-Verbot. Über 650.000 Menschen haben die entsprechende Petition bereits unterzeichnet. (Link: https://landwirtschaft.greenpeace.at