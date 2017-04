27.04.2017, 10:45 Uhr

Vor 100 Jahren: Kleinanzeigen und Stellenanzeigen der Region um Krems

Vermischtwarenhandlung im Markt Maria Laach, seit Kriegsbeginn geschlossen, mit zehn Joch Grundwirtschaft, meistenteils Äcker, neu gebaut, neue Geschäftseinrichtung, großer Kundenkreis, ist um 20.000 K verkäuflich. Anzahlung 10.000 K.



Ein Lehrling wird aufgenommen bei Josef Schuberth, Bäckerei in Zöbing am Kamp.



Kommis der Maufakturbranche mit mehrjähriger Praxis, tüchtiger Verkäufer, findet Aufnahme bei Karl Mahr, Langenlois.



Tüchtiger Bäcker sucht Posten am Lande gegen Verpflegung und entsprechende Belohnung; geht auch in eine Mühle. Selber ist er gesund, rüstig und militärfrei. Zuschriften erbeten an "Tüchtiger Bäcker"...

