Zivilschutztag in Paudorf am 6. Oktober vorgestellt - Feier von zehn Jahren Mitglied beim Klimabündnis

19.09.2018, 23:19 Uhr

• Niederösterreichische Zivilschutzverband (NÖZSV)• Freiwilligen Feuerwehren des Unterabschnitts Paudorf• Niederösterreichisches Rotes Kreuz - Bezirksstelle Krems• Polizei - Polizeiinspektion Mautern• Österreichisches Bundesheer – Kommando Schnelle Einsätze• Niederösterreichische Energie und Umweltagentur (eNU)• Klimawandel Anpassung Modellregion Unteres Traisen- und Fladnitztal (KLAR)• Firma Tafelspitz Huber e.U.• Flohmarkt Marktgemeinde Paudorf

Jährlich am ersten Samstag im Oktober findet in Niederösterreich der Zivilschutztag mit einer Sirenenprobe um 12.00 Uhr statt. Heuer wird dieser Zivilschutztag am 6. Oktober begangen. Auf Empfehlung des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes sollen landesweit Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung über den Zivilschutz abgehalten werden. Die Marktgemeinde Paudorf folgt dieser Empfehlung und wird heuer den zweiten „Paudorfer Zivilschutztag“ zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr am Marktplatz durchführen. Im Rahmen der Veranstaltung wird um 11.30 Uhr auch das 10-jährige Mitgliedsjubiläum beim Klimabündnis mit der Übergabe einer Urkunde gefeiert. Der monatlich am ersten Samstag ab 08.00 Uhr stattfindende Flohmarkt am Marktplatz wird in die Veranstaltung integriert werden.Die Leistungsschau der Feuerwehren von Paudorf mit einer Vorführung des Löschens eines Zimmerbrandes am Vormittag um 11.00 Uhr, einer weiteren Löschvorführung um 13.00 Uhr, mit anschließender Möglichkeit selbst ein Feuer mit einem Feuerlöscher zu löschen, stellen die Höhepunkte des Tages dar. Natürlich wird es vor der Vorführung am Nachmittag die beliebte „Feuerwehr-Modeschau“ geben. Für Kinder und Jugendliche wird die Feuerwehrjugend die gesamte Dauer der Veranstaltung lang ein Kistenklettern und andere Aktivitäten anbieten. Durch die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich wird ein Elektrofahrzeug mitgebracht, mit dem jeder der einen Führerschein besitzt eine Probefahrt machen kann. Das Heerespersonalamt, das Klimabündnis, die KLAR und die eNU werden die Bevölkerung an ihren Informationsständen beraten, während die Firma Tafelspitz-Huber e.U. Imbisse und Getränke zum Verkauf anbieten wird.Heuer wird auch von der Gepflogenheit einer Einladung der männlichen Gemeindebürger nach der Musterung abgegangen und anstatt dessen eine Jungbürgerfeier für die jungen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger vor der Musterung durchgeführt. Dazu werden die Burschen und Mädchen des Jahrganges 2001 um 10.30 Uhr in das Gemeindeamt eingeladen. Sie werden über die Marktgemeinde, Musterung, Wehr- und Ausbildungsdienst sowie die Möglichkeiten des Zivildienstes informiert und anschließend um 11.30 Uhr an der Jubiläumsfeier des Klimabündnisses teilnehmen.