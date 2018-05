Zwei Konzerte Im Forellenhof in Jaidhof

03.05.2018, 16:23 Uhr

Der Kärtner Literat Antonio Fian ( zuletzt Lesung bei Literatur und Wein 2018 in Göttweig) wird sein Dramolette ( erscheinen unregelmäßig im „Standard“) und Lyrik vortragen.Was sich da an Obskuritäten in Österreich und im Rest der Welt zugetragen hat wird auf äußerst humorvolle Weise literarisch-satirisch erklärt.Das Kollegium Kalksburg- Heinz Ditsch (Akkordeon, singende Säge, Akkordeon)- Paul Skrepek ( Kontragitarre, Percussion, Gesang)- W.V. Wizlsperger ( Gesang, Euphonium, Kamm)wird aufspielen.Wie die Musiker selbst zu diesem Programm schreiben,wird das Programm eine Auswahl aus den erst-und zweitbesten Stücken aus 15 Jahren friedlicher Zusammenarbeit sein.Das Ergebnis ist ein herrlich-boshafter, sangestrunkener Abend mit (Wiener) Liedern.Die Musiker sind auch jedes Jahr am Schrammelklangfestval in Litschau zu Gast, wo Hunderte ihrem Vortrag auf der Waldbühne lauschen.Diesmal in ganz kleinem Rahmen:Konzert am Samstag 19.5.2018 im Waldviertler Forellenhof, 3542 Jaidhof, Eisenbergeramt 57 ,Beginn 20.00, Entritt: € 15Reservierung: 0271/6479