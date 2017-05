Zwei runde Jahrestage im Langenloiser Heimatmuseum

15.05.2017, 11:05 Uhr

LANGENLOIS (mk) Elf Pensionisten engagieren sich seit vielen Jahren im Heimatmuseum Langenlois. Sie schauen auf Ordnung und Sauberkeit, stehen für Führungen bereit, betreuen die Exponate und stellen besondere Ausstellungen zusammen.

Mit dabei im Museumsteam ist die Zöbingerin. Sie wird als die Kreativste in dieser Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezeichnet. Basteln, Näharbeiten und Keramik zählen zu ihren Hobbys, die sie auch in die Arbeit im Heimatmuseum einbringen kann. Seit zwanzig Jahren unterstützt sie mit ihren Ideen das engagierte Museumsteam, das auch an Wochenende für die Gäste und Besucher da ist.

Info: Heimatmuseum Langenlois

Seit sie im Team mitarbeitet, hat sie ihre Ideen bei 19 Sonderausstellungen eingebracht: Gerne erinnert sich viele Museumsbesucher beispielsweis an die „Märchenwelt, Sagen und Legenden“ im Heimatmuseum – mit Puppen dargestellt, an „Zauber der Montur“, „Heiße Höschen“, „historische Modeschau“ oder die im Vorjahr präsentierte „Blaudruck-Präsentation“.Jetzt konnte Inge Dittinger im geschichtsträchtigen Haus in der Langenloiser Rathausstraße 9 gleich zwei Jubiläen feiern: Am 28. April 2017 gratulierten ihre Kollegen sowie Kulturstadträtinund Bürgermeisterzum 75. Geburtstag und zu zwei Jahrzehnten Ehrenamt – und dankten ihr für ihre Arbeit im Heimatmuseum.Das Langenloiser Heimatmuseum beherbergt eine große urgeschichtliche Sammlung – unter anderem mit dem größten Mammutstoßzahn Mitteleuropas (3,34 Meter lang). Besonders hervorzuheben sind die sakralen Gegenstände wie Hausaltäre sowie die Kastenbilder und Zunftfahnen aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Weitere Exponate aus den Zünften und natürlich auch aus dem alten Weinbau runden das Angebot ab. Geöffnet ist das Museum vom 1. Mai bis 31. Oktober, dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 12 Uhr – im Juli, August und September am Samstag und Sonntag bis 16 Uhr.