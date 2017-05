Ausstellung Susanne Purviance, "Italienische Variationen", Malerei

Vernissage: Fr 12. Mai 2017, 19 UhrAusstellungsdauer 13. Mai bis 18. Juni 2017Susanne Purviances kraftvolle Bilder sprühen vor vibrierender Vitalität, Körperlichkeit und Wärme.Die Gratwanderung zwischen gegenständlich expressiver und abstrakter Malerei ist ein Parameterfür die authentischen Werke der KünstlerinSusanne Purviance zeigt in dieser Ausstellung eine Auswahl von Arbeiten, die bei verschiedenen Malreisen in Umbrien, im Latium und in der Toscana entstanden sind. Dabei geht es ihr nicht um dietopografische Zuordnung, sondern um die mediterrane Inspiration, die es ermöglicht, dass ihre Bilder vor vibrierender Vitalität sprühen und genau jene Körperlichkeit und Wärme besitzen, die notwendig ist, um den Atem des Gesehenen und Erlebten authentisch einzufangen.

Susanne Purviance wurde 1954 in Linz geboren und studierte von 1974 bis 1979 an der heutigen Kunstuniversität Linz (damals Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung).Seit Abschluss ihres Studiums zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.Werke von Purviance befinden sich in öffentlichen und bedeutenden privaten Sammlungen, wie in der Sammlung Dr. Leopold, Wien.Susanne Purviance lebt und arbeitet in Linz, Österreich.www.purviance.atWeine vom Weingut Oskar Hager, MollandsDer Verein Alte Schmiede lädt zu Wein und Schmankerlwww.alteschmiede-schoenberg.at