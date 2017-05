Kompost- Workshop – Praxisseminar

AT

, Langenlois AT

Gartenbauschule Langenlois , Langenlois AT

Langenlois: Gartenbauschule Langenlois |

Kompostmaterialien – Kompost aufsetzen - Die richtige Mischung macht‘s - Ablauf des Kompostvorgangs – Wenn etwas falsch rennt – Vorteile des Kompostierens – Was lebt im Kompost - Anwendung von Kompost – Komposterde = wirksamster biologischer Pflanzenschutz im Garten – Komposttee = Turbo für Pflanzenwachstum auch im Balkonkisterl & Co.

In diesem Workshop erfahren Sie alles rund um den Kompost. Vom praktischen Aufsetzen eines Komposthaufens bis hin zu Problemanalysen. Fragen wie: „Was kann alles kompostiert werden?“ und „Was tut sich im Kompost?“ werden beantwortet.



Wichtig! Workshop findet draußen statt. Bitte Arbeitskleidung, je nach Wetter warme Kleidung und Regenschutz mitnehmen!



Anmeldung: “Natur im Garten“ Telefon 02742/74333

E-Mail: gartentelefon@naturimgarten.at