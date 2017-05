Konzert PianoTrio Kora

"Colors - eine bunte Mischung" Piano - Saxophon - PosauneDas Klaviertrio Kora besteht seit 2009 in der Besetzung mit Anna Sehwa Yoon (Piano), Eberhard Reiter (Saxophon) und Daniel Hofer (Posaune).Durch die erfrischend lebhafte Weise des Musizierens und die sensible Interpretation ihres Repertoires eröffnen die drei Musiker dem Publikum ein Klangerlebnis der besonderen Art.Ganz im Zeichen von Jean Françaix' Devise: „Musique pour faire plaisir“ – Musik die Freude macht!Die Originalität des Ensembles und dessen Farbenreichtums fand kurz nach der Gründung mit dem 2. Preis beim „Oberbank Brucknerbund Ensemblewettbewerb“ in Linz ihre Bestätigung. In der intensiven Arbeitsphase der letzten Jahre erhielt das Trio Kora neben Konzerten in Österreich (bei den Festspielen Stockerau; Konzert im Brucknerhaus an der Seite von Daniel Schnyder mit ORF Radioübertragung) auch Einladungen zu Festivals im Ausland wie beispielsweise in St. Petersburg, Genf und Zürich.Da für die unkonventionelle Besetzung sehr wenig Originalliteratur existiert, ist das Ensemble bemüht, mit verschiedensten Komponisten zusammen zu arbeiten und neue Werke in Auftrag zu geben. Darüber hinaus erweitern die drei Musiker ihr Repertoire ständig durch eigene Arrangements und Transkriptionen aus den unterschiedlichsten Epochen und Genres.

Karten: € 16,- / € 14,- VereinsmitgliederReservierung unter Tel 02733 76476 oder info@alteschmiede-schoenberg.atWeine vom Weingut Nord und Süd C & M Daignierè Kollerwww.alteschmiede-schoenberg.at