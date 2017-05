LANGENLOIS ROCKT: „Tribute to Queen“

Langenlois: Hof Familie Kroneder |

Die Gruppe Almost Famous wird den musikalischen Abend eröffnen. Almost Famous ist eine junge Rockband, die seit Sommer 2016 gemeinsam musiziert. Die Musiker kommen aus dem Waldviertel. Unter ihnen sind auch Langenloiser und Zöbinger, sowie ein Mitglied der Stadtkapelle.



Im Anschluss wird die Pilsen Queen Tribute Band die besten Nummern der legendären Gruppe Queen darbieten. Die Band aus Tschechien zählt zu den Besten Queen Tribute Bands in Europa. Perfekt interpretierte Hits von Queen und Freddy Mercury erinnern an die einstigen Superstars. Eine energiegeladene, moderne Darbietung gibt den Songs eine individuelle Note, aber dennoch wird Authentizität großgeschrieben: Die Stimme und Präsenz von Filip Nováček und der mehrstimmige Chorgesang der versierten Band geben den typischen Sound des Originals wieder.

Die Performance enthält einen Querschnitt der gesamten Schaffenszeit von Queen. Unvergessene Hits und mindestens einen Song aus jedem Album bescheren einen unvergesslichen Auftritt, gekrönt durch die originalgetreue Kleidung und Choreografie des Sängers.



Die Musiker

Filip Nováček - Vocals

Michal Rajtmajer- Gitarre, Back up vocals

Radek Vaník - Schlagzeug, Back up vocals

Martin Petrášek - Bass, Back up vocals

Roman Škala - Keyboards



Einlass: 18 Uhr



Für Ihr leibliches Wohl sorgen die Mitglieder der Stadtkapelle Langenlois. Nur Stehplätze



Eintritt: Vorverkauf: Erwachsene € 20,-/ Abendkasse € 25,- / 6–18 Jahre €15,- /€ 20,-

Vorverkauf bei den Mitgliedern der Stadtkapelle, im Weinbau Kroneder

sowie im Büro KulturLangenlois, Rathausstraße 4, Tel. 02734-3450

Bei Schlechtwetter in der Festhalle in 3561 Zöbing, Mühlweg 5.