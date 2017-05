Vernissage

AT

Kunst ab Hof lädt Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung von Jack Bauer am 20. Mai 2017 um 15:00 Uhr nach Zeiselberg 28, 3550 Gobelsburg.



Jack Bauer zeigt grafische Arbeiten aus seinen Serien "Aescher" und "Erotische Geometrischen". "Aescher": ein Zyklus von Aschenbecher-Stillleben deren geometrische Darstellung einen paradoxen Linienverlauf aufweist. Der Titel ist ein Wortspiel das sich auf MC Escher bezieht. Er arbeitet seit 20 Jahren an diesem Zyklus. Die "Erotischen Geometrien" hingegen kreisen eher philosophisch als offensichtlich sexuell um das Thema der menschlichen Beziehungen. Sie bewegen sich ebenso wie "Aescher" in einem Spannungsfeld linear konstruierter Widersprüche.