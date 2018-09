Autohaus Blum präsentierte den neuen Ford Focus

15.09.2018, 13:15 Uhr

Durch das Programm rund um die Präsentation des Autos führte. Nach der Begrüßung durch Geschäftsleiterfolgte eine Podiumsdiskussion. Das erste Highlight des Abends war die Mannschaftspräsentation des Moser Medical UHK Krems. Obmannbedankte sich bei Werner Blum für die jahrelange Unterstützung als Sponsor. Um 20 Uhr war es dann soweit. Standortleiterund Verkaufsberaterenthüllten den neuen Ford Focus in roter Lackierung und die Gäste konnten das Fahrzeug erstmals unter die Lupe nehmen.

(Marketingleiter Ford Austria) bezeichnete das Auto mit den neuen Funktionen und Assistenzsystemen als einen „regelrechten Quantensprung zum bisherigen Ford Focus.“ Mit dem Ford Co-Pilot360 fährt das Auto teilautonom. Es hält selbstständig Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und bremst oder beschleunigt je nach Verkehrsfluss. Ein Fahrspurassistent hält das Auto innerhalb der Fahrbahnmarkierung. Der neue Aktive Park-Assistent 2 erledigt das Einparken von alleine. Eine weitere Besonderheit ist das innovative Head-up-Display. Wichtige Informationen, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit, werden im Blickfeld des Fahrers auf der Windschutzscheibe eingeblendet. „Das Head-up-Display erleichtert die Konzentration auf die Straße und man muss nicht immer auf das Tacho schauen“, erklärte Cokic. Intelligente LED-Scheinwerfer passen sich an verschiedene Straßenbedingungen an und eine induktive Ladestation ermöglicht das kabellose Laden von kompatiblen Geräten.Den neuen Ford Focus gibt es in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen. Erhältlich ist er ab 13.990 Euro.Für den musikalischen Rahmen des Events sorgte die Jazzband THREE and ONE. Das Catering erfolgte durch Harry's Gastrotainment.