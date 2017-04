Bergerner Senioren auf Tour

26.04.2017, 10:52 Uhr

Am nächsten Tag kam die Reiseleiterin ins Hotel und es ging zur Stadtbesichtigung bzw. zum Stadtbummel nach Laibach. Nicht nur Historisches auch Modernes hat die geschichtsträchtige Stadt zu bieten. Am Nachmittag ging es zum Sektempfang ins Kultur- und Kongresszentrum wo anschließend die größten Hits aus Oberkrain dargeboten wurden. Alle waren sich einig, dass es eine außerordentlich gelungene, schwungvolle Darbietung war.Der nächste Tag begann mit dem Besuch der internationalen Tulpenausstellung in Laibach. Eine Blütenpracht empfing die Senioren bevor die Heimreise angetreten werden musste.