23. September 2018: Langenloiser Sportanlage wird mit einem großen Fest eröffnet

11.09.2018, 10:46 Uhr

Mit einem großen (Sport-)Fest wird am Sonntag, 23. September 2018, die in den vergangenen Jahren generalsanierte und modern ausgebaute Sportanlage Langenlois eingeweiht und offiziell eröffnet.

LANGENLOIS (mk) Nach mehreren Sanierungs- und Bauphasen - finanziell auch unterstützt vom Land Niederösterreich - ist in diesen Tagen der letzte Abschnitt der Sportanlage an der Franz-Josef-Straße/Wiener Straße beendet worden - mit dem Bewegungspark „Fit in Langenlois“, der allen Interessierten offensteht. Vier Vereine (Fußball, Eislauf, Laufsport und Tennis) haben auf der Anlage ihre sportliche Heimat. Darüber hinaus wird die Anlage auch von den Schulen der Stadtgemeinde und von sportbegeisterten Bürgern und Gästen der Stadt genutzt.

Gemeinsam werden der Langenloiser Bürgermeisterund, Obmann des Union Sportvereins Langenlois, am 23. September 2018 das Gesamtwerk präsentieren - das von heimischen Sportlern, aber auch von Sportlern aus anderen Städten und Gemeinden als gelungen und vorbildlich bezeichnet wird.9.30 Uhr: Feldmesse, zelebriert von Stadtpfarrer Jacek Zelek.10.30 Uhr: Festakt mit anschließendem Frühschoppen mit der Stadtkapelle Langenlois.Für den kulinarischen Mittagstisch ist gesorgt.14.30 Uhr: Fußball-Match. Es spielen Damen und Trainer des USV gegen die Langenloiser Lokalprominenz.Darüber hinaus gibt es Besichtigungsmöglichkeiten der gesamten Anlage, Vorführungen am Fitnessparcours „Fit in Langenlois“ und ein Mitmachprogramm für Jung und Alt.