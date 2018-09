Abschluss der Tennis-Jugendhobbyliga - Lichtenauer waren erfolgreich

05.09.2018, 21:12 Uhr

Der Grundgedanke der Meisterschaft war, dass alle Kinder Spielpraxis im Meisterschaftsmodus bekommen und so einen Vergleich ihres Könnens haben. Die Mädchen und Burschen waren in verschiedene Altersgruppen eingeteilt.Bei der Siegerehrung in Albrechtsberg gab es für jedes teilnehmende Kind eine Urkunde sowie Medaillen und Pokale.Die Lichtenauer erreichten:1. Platz U 10: Alexander Wandl1. Platz U 11: Leonie Riedl1. Platz U 15: Simon Leidenfrost

Darüber hinaus wurde der TC Lichtenau Erster in der Gesamtwertung.Der Vereinsvorstand ist sehr stolz auf diese Leistungen, die vor allem der guten Arbeit des Obmannes und Trainers Erwin Mistelbauer zuzuschreiben sind.