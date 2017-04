Austrian Airfest 2017 - Krems hebt ab

28.04.2017, 09:01 Uhr

Die größte Flugshow des Jahres kommt 2017 nach Krems, was als kleine Sensation zu werten ist. An zwei Tagen im September verwandelt sich der Flugplatz Krems-Gneixendorf zu einer Bühne der Spektakel.

Neben 70 Jahre alten Fluggeräten werden moderne Flugzeuge wie Spitfire, Boeing, Stearman u.v.m. zu bewundern sein. Dazu gibt es u.a. Flugshows vom ‚Flying Bulls Aerobatic Team‘ und Petr Kopfstein, dem Red-Bull-Air-Race World-Champion-Piloten.

Zwei Tage voller Attraktionen

Bring your family

Programmüberblick

Krems-Bürgermeister Reinhard Resch zeigt sich bereits im Vorfeld begeistert: "Krems bietet bereits mehrere Großveranstaltungen für die Bevölkerung wie den Wachau-Marathon, den Krems-Triathlon oder die EM der Speed-Boote im Vorjahr. Diese Luftshow ist zugleich absolutes Highligth und eine riesengroße Herausforderung. Ich bin davon überzeugt, dass die Zuseher, ob Groß, Klein, Alt oder Jung, begeistert sein werden.“ Erfreut zeigte sich auch Sportstadtrat Albert Kisling, der Krems noch stärker als Veranstaltungsort für bedeutende Sportevents positionieren möchte.Gerhard Kuntner, Obmann des Union Sportfliegerclub Krems und 'Hausherr' der Veranstaltung: „Ich bin in erster Linie stolz, dass es gelungen ist, eine Flugshow dieser Größenordnung nicht nur nach Österreich, sondern darüber hinaus hierher nach Krems-Gneixendorf zu holen."Erwin Kreczy, Geschäftsführer von AirEvents.at, dem Veranstalter des Airfest 2017 gibt erste Einblicke: „Wir haben sowohl den größten Doppeldecker der Welt bis hin zur internationalen Kunstflugstaffel ‚Baltic Bees Jet Team‘ mit ihren sechs Aeor L-39 Jets, um nur zwei Highlights zu nennen. Geboten werden täglich sieben Stunden Flugprogramm, als Side-Events gibt es Rundflüge, Fallschirmspringer und eine Leistungsschau der Einsatzorganisatoren. Unser Ziel ist es, den Besuchern ‚die Liebe zum Fluggerät‘ transparent und spürbar zu machen.“ Nachtrag: "Sollte die Veranstaltung den Erwartungen gerecht werden, wird über eine weitere Kooperation im Zwei-Jahres-Rhytmus nachgedacht."Großes Augenmerk wird darauf gelegt, für die gesamte Familie ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Mit Showcars, Oldtimern, Sportflitzern und akutellen Automodellen. In einem eigenen Family Fun-Bereich sorgen Flugsimulatoren und ein Modellbau-Corner für Abwechslung. Auch ShoppingSpaß wird mit Mode und internationalen Produkten (u.a.) ein Thema sein. Für kulinarische Versorgung sorgt das ortsansässige Restaurant 'Fly' mit einer Reihe von Gastronomieständen.Samstag, 9.9.2017 und Sonntag, 10.9.2017, jeweils von 10 bis 17 Uhr am Flughafen Krems Gneixendorf.Täglich ab 10 Uhr startenund(Antonov AN2) zu Rundflügen; Taufe des Rettungshubschraubers ‚Christophorus 2‘,vom ‚Jump Club Krems‘ zeigen Formationssprünge mit bis zu 12 Fallschirmen; die‚Baltic Bees Jet Team’, ‚P3 Flyers‘, ‚The Flying Bulls Aerobatic Team‘ und das ‚Follow Me‘ Kunstflugteam mit atemberaubenden Flugvorführungen.Links, Infos & Tickets