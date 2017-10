Hundesportverein Wachau stellt die Vizelandesmeisterin in Agility 2017

19.10.2017, 11:56 Uhr

Zum 2. Mal erreichten Cornelia Holl und ihre Hündin Channah in ihrer Team-Karriere den Vizestaatsmeistertitel, nachdem 2016 der Staatsmeister möglich war.Bei guten Bedingungen und einer großartigen Veranstaltung in Hagenbrunn war die Konkurrenz groß, auch in den eigenen Reihen. Karl Loitfelder erreichte mit Sasu Rang 4. Und Rita Track mit Luna den 18. Platz.In der Tageswertung des 6. Agility Cupturniers in ihren Sparten kamen Marion Bellingrath-Türscherl mit der elfinhalbjährigen Nici auf Platz 2, Cornelia Holl mit Channah auf Platz 2 und Rita Track mit Luna auf Platz 7.