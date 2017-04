In Maissau wird Sport immer groß geschrieben, nicht nur am 1. Mai

30.04.2017, 11:21 Uhr

Nach 23 km auf dem Rad schlüpften die Athleten wieder in die Laufschuhe und absolvierten noch eine abschließende Runde Lauf mit 2,5km. Für das Tri Team Krems ging ein Landesmeisterschaftstitel in der AK W55 an Willis Haiderer-Pils und Elke Schiebl-van Veen holte sich Bronze in ihrer AK 50 in der Zeit von 01:26:59,40. Christian Schiebl vom Tri Team Krems rundete das tolle Ergebnis mit einem 6. Platz ab.Ergebnisse:Elke Schiebl-van Veen 01:26:59,40 3. Rang AK W50, 3. Rang NÖ. LandesmeisterschaftWillis Haiderer-Pils 02:02:42,30 2. Rang AK W55, 1. Rang NÖ. LandesmeisterschaftChristian Schiebl 01:22:27,00 9. Rang AK M50, 6. Rang NÖ. Landesmeisterschaft