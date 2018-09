Kiener und Schiebl - fitte Ladies des Triteam Krems und ein weiterer dritter Platz durch Christian Schiebl auf der Triathlon Mitteldistanz

17.09.2018, 06:12 Uhr

Half-Ironman-Distanz als krönender Saisonabschluss

Der allererste internationale Triathlon Österreichs vom Jahr 1983 erfuhr dieses Wochenende ein „Revival“ und zwar in Südkärnten am Klopeinersee, in dem 1900m geschwommen wurde, danach ging es auf der 90km selektiven Radstrecke auf 3 Radrunden insgesamt am See vorbei und zuletzt waren 4 Runden eines Halbmarathons um den malerischen See zu bewältigen. Elke Schiebl vom Triteam Krems benötigte für die Half-Iron-Distanz 05:57:16 (3. Rang, W 50). Christian Schiebl, Ehemann und Teamkollege, konnte sich in der stark besetzten AK 55 durchsetzen und errang in 05:12:58 ebenfalls den dritten Platz.Saisonabschluss hieß es auch für Barbara Kiener beim Fittest City Sprint Triathlon in St. Pölten. Der Startschuss fiel um 11 Uhr. Bei angenehmen Spätsommer-Temperaturen ging es über 750m Schwimmen im Ratzersdorfer See und 20 Kilometern auf dem Rad noch zum abschließenden 5km Lauf rund um den See – kürzer als eine Mitteldistanz, aber nicht weniger fordernd. Bei den Damen finishte Barbara Kiener als fünftbeste Dame von 34 Damen insgesamt und wurde in ihrer Altersklasse W 35 ausgezeichnete Dritte (1:13:27).