Kiener vom Triteam Krems schnellste Kremserin im Wachauhalbmarathon

23.09.2018, 16:53 Uhr

Fixtermin einer oder eines jeden Triathleten ist sicherlich der jährliche Wachaumarathon im September, wo man zeigen kann, dass man es auch am Ende einer langen Triathlonsaison noch voll "drauf" hat.

Ihr Können unter Beweis stellten Andreas Schwarz (M 40) vom Triteam Krems, der für die 21,1 km 01:35:04,60 benötigte, und Manfred Schiedlbauer (M 50), der nach 02:07:12 ins Ziel lief. Karl Jamek (M 40) hatte in der Wachau auch flotte Beine und bestritt den Halbmarathon in 01:38:32. Barbara Kiener (W 30), die heuer schon den dritten Halbmarathon bestritt, zeigte - entgegen der Zweifel so mancher - konstant Formstärke und finishte in 01:35:09,45 als 6. ihrer Altersklasse. Willis Haiderer-Pils lief das 21. Mal in der Wachau mit (diesmal den Viertelmarathon) und passierte nach 01:06:16 als fünfte Frau ihrer AK die Ziellinie.