Sieben Starter holen sieben Medaillen

27.04.2017, 09:29 Uhr

Judoklum Krems zeigt Bestleistungen bei NÖ Landesmeisterschaft

KREMS. Die Judoka des Judoklubs Krems sammelten bei der NÖ Landesmeisterschaft der Schüler/innen, U21 und Allgemeinen Klasse am 23. April 2017 in Wimpassing fleißig Medaillen. In der Altersklasse U12 gewann Mathias Combe alle Kämpfe und sicherte sich den Landesmeistertitel. Nach zwei gewonnenen Kämpfen verlor Noah Melcher nur hauchdünn seinen entscheidenden Finalkampf und musste sich diesmal mit dem Vize-Landesmeistertitel begnügen. Carina Zeillinger war bei ihrem Auftaktkampf leider unterlegen. Gewann aber im Anschluss alle Kämpfe in der Trostrunde und holte sich schlussendlich noch Bronze. Rene König, der verletzungsbedingt einige Wochen pausieren musste, erkämpfte leider nur Blech. Bei den U14 sicherte sich Fanny Schlögl souverän ihren Landesmeistertitel. Filip Alberty musste Mangels Gegner in seiner Gewichtsklasse bis 34 kg an den Start gehen. Er zeigte in der neuen Klasse hervorragende Kämpfe und wurde mit Bronze belohnt. Julian Schlögl, aktuell U18-Kämpfer, trat sowohl in der Altersklasse U21 als auch erstmals in der Allgemeinen Klasse an. Bei den U21 holte er sich den Landesmeistertitel. Bei seinem ersten Antreten in der allgemeinen Klasse sicherte er sich auf Anhieb Bronze.