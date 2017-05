Sportakrobatik: Kremserinnen schnitten beim Kids Cup sensationell ab

02.05.2017, 09:06 Uhr

Beim 1st Step konnten Malin Zigler und Juliane Preyser den 1. Platz erkämpfen. Emma Fürnkranz und Johanna Speiser freuten sich über den 4. Platz.Erfolgreich waren auch die Damenpaare in der Klasse Kids Cup. Anja Zigler und Svenja Maglock gelang der Sprung aufs Stockerl. Sie sicherten sich die Silbermedaille. Bronze erlangten Lucia Doppler und Linda Kargerer. Der undankbare 4 Platz ging an Celina Loidl und Clara Wildeis. Ihre Teamkolleginnen Viktoria Harauer und Celine Jascha jubelten über Platz 5. Der 8. Platz wurde an Sarah Eckl und Elena Schartner vergeben.

In der Klasse Kids Cup Damengruppen zeigten sich die Kremser von ihrer besten Seite. Gold schnappten sich Kira Korjagina, Annely Sengseis und Fanny Sengseis. Auf dem 4. Platz reihten sich Ella Geppel, Damaris Crisan und Anna Klatovsky. Juno Riedl-Söllner, Lea Brunner und Amelie Kopriva zeigten ebenfalls gute Leistungen und beendeten den Wettkampf auf Platz 8.In der Mannschaftswertung der Kids Cup Trilogie war Krems nicht zu schlagen und sicherte sich den Wanderpokal für ein weiteres Jahr.