Union Judo Raika Krems: Charly Moser österreichischer Judo – Seniorenmeister!

19.09.2018, 23:18 Uhr

Charly Moser und Karl Artmann von Union Judo Raika Krems nahmen an diesem stark besetzten Turnier teil.Charly kämpfte in der Klasse M5 (50-54 Jahre) bis 90kg und gewann die ersten Kämpfe souverän mit Ippon.Im Finale lag er mit Wazari in Führung und verlor unglücklich mit einer Bestrafung gegen den amtierenden Vizeweltmeister Olaf Rodewald aus Deutschland eine Sekunde vor Kampfende und durfte sich über den zweiten Platz in der Gesamtwertung und als bester Österreicher in seiner Klasse über den Staatsmeistertitel der Master freuen.Karl Artmann kämpfte nach längerer Turnierpause ebenfalls in der Klasse M5 bis 81kg und kam trotz starker Leistung nicht auf das Stockerl.