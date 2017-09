Union Judo Raika Krems: Tolle Leistungen unseres Judonachwuchs in Wien!

27.09.2017, 21:17 Uhr

Union Judo Raika Krems war mit 4 Startern an den beiden Tagen vertreten. Den Anfang machten am Samstag Lisa- Maria Okoli (U16, -63 kg) und Jordan Rauscher (U18, -60 kg).Maria konnte diesmal nicht an ihre gewohnten Leistungen der letzten Turniere anknüpfen und schied aus dem Turnier aus.Jordan Rauscher konnte sich nach beherzten Kämpfen und Sieg gegen einen ungarischen Kämpfer über den 7. Platz freuen.Am Sonntag kämpften Leon Kaufmann (U12, -38 kg) und Leonie Kittel (U14, -57 kg).Leon zeigte an diesem Tag wieder seine Stärke und zog nach harten Vorrundenkämpfen ins Finale ein. Dort musste er sich einem Gegner aus Wien geschlagen geben und durfte sich über den 2. Platz freuen.Für Leonie Kittel war dieses Turnier wieder der erste Wettkampf nach der Sommerpause.Sie schied nach einer Verletzung im 2. Kampf vorzeitig aus.Der Verein gratuliert für die tollen Leistungen.