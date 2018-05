URC Mountainbiker bei der Challenge St. Veit

03.05.2018, 20:26 Uhr

Die Strecke im hügeligen Voralpen Gebiet ist eine Runde mit 32km und 1000Hm welche je nach gewählter Distanz einmal oder zweimal zu bezwingen ist, und welche durch die Temperaturen von über 30 Grad noch zusätzlich verschärft wurde.

Für den URC Langenlois mit am Start auf der Small Distanz über eine Runde Lukas Polz, welcher seine Vorjahreszeit deutlich unterbieten konnte, und mit einer Zeit von 1:30:15 den 46. Gesamtrang auf dieser Distanz erreichte.Andreas Priesching und Franz Pfeffer starteten auf der Classic Distanz.Andreas Priesching konnte mit einem gut eingeteilten Rennen die 64km Strecke in einer für ihn sehr guten Zeit von 3:00:23 auf dem 24. Gesamtrang finishen. Franz Pfeffer musste nach einer sehr schnellen ersten Runde in der 2. Runde etwas zurückstecken und erreichte das Ziel mit einer Zeit von 3:14:52 auf dem 52. Gesamtrang und dem 12. Platz in seiner der AK.Lukas Polz 1:30:15, 46. Gesamtrang, 16. Rang H1Andreas Priesching 3:00:23, 24. Gesamtrang, 7. Rang H3Franz Pfeffer 3:14:52, 52. Gesamtrang, 12. Rang H4