WACHAUmarathon: Winzer Krems-Team läuft mit

24.09.2018, 15:45 Uhr

Exklusiver Weinpartner

Winzer Krems feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum als Weinpartner für das prestigeträchtige Laufevent in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Michael Buchleitner. Am 23. September hat die Marathonsaison für Winzer Krems den Höhepunkt erreicht und sie konnten Läufer und Gäste ein weiteres Mal mit Weinen und alkoholfreien Getränken prämieren.Jeder Teilnehmer des WACHAUmarathons erhielt einen Karton GELBER MUSKATELLER 2017 und Weinbeerensaft (Traubensaft) rot von Winzer Krems sowie eine Flasche Mineralwasser. Im Weingut in der Sandgrube 13 wurden rund 150 VIP-Gäste empfangen und für deren Wohlergehen gesorgt.„Auch dieses Jahr beweisen wir, dass Wein und Sport keine Gegensätze sein müssen. Mit unserem Traubensaft bekommen die Läufer eine schmackhafte Erfrischung nach der Anstrengung und anschließend kann mit einem Glaserl Wein auf den Erfolg angestoßen werden.“, so Dir. Franz Ehrenleitner, der selbst begeisterter Läufer ist.