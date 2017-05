Burschen lernen typisch weibliche Berufe kennen

09.05.2017, 13:54 Uhr

Mehrere Schüler der Neuen Mittelschule Langenlois nutzten die Chance und besuchten die HLM HLW Krems, wo unterschiedliche Workshops auf sie warteten, in denen sie in die verschiedensten Berufsfelder hineinschnuppern konnten. So konnten sie einen gesunden Snack und erfrischenden Cocktail fertigen, ihre Muskulatur auf ihre Funktion testen und ihr eigenes Modedesign entwerfen.

Viele dieser Berufe werden noch vorwiegend von Frauen ausgeübt, obwohl Männer ebenso Fähigkeiten besitzen, die in diesen Jobs von großem Vorteil sind. Nach diesem ereignisreichen Tag waren die Schüler der NMS Langenlois begeistert von der Vielfalt, welche ihnen in der HLM HLW Krems geboten wurde.