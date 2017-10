Feinschmecker-Gasthaus Walzer: junge Küche in Traditions-Haus

18.10.2017, 11:38 Uhr

Der Betrieb ist in „A la Carte 2017“ vertreten. Österreichs Gourmet-Führer schwärmt von den wohlmeinenden Portionen und von den sorgfältig gearbeiteten Details. „Bei der Zubereitung der klassischen Wirtshausküche legt man Wert auf die Güte der Zutaten“, bestätigen auch die A la Carte-Experten.Auf den Tisch kommen bodenständige, österreichische Gerichte, wobei darauf geachtet wird, dass die Produkte passen. Das Gasthaus hat täglich außer montags geöffnet. „Wir bieten ein Mittagsmenü an sowie von 11.30 -14.30 Uhr und 17.30 bis 21.30 Uhr warme Küche. Gerne übernehmen wir Hochzeiten, Firmenfeiern und Feste aller Art“, so Lintner.