Kolm kocht unter Sternen 2019

09.09.2018, 21:01 Uhr

Event kommt an

Mercedes-Neuheit

Premium Star Night

Zahlreiche Kunden hätten sowohl bei Mercedes Wiesenthal als auch im Bärenhof angeregt, die Erfolgsveranstaltung, die bereits zwei Mal ausgetragen wurde, doch bitte wieder auf die Beine zu stellen. 750 Gäste kamen damals in den Genuss der kulinarischen Kreationen von Michael Kolm. "Schon wenn hier im Autohaus die Beleuchtung montiert wird, schauen die Vorbeifahrenden", freut sich Andreas Artner über die Aufmerksamkeit, welche dieser Event schon im Vorfeld erregt. Das Autohaus wie auch der Haubenkoch, wie auch Zwettler Bier könnten so gemeinsam eine Menge bestehender als auch neuer Kunden erreichen.Es hieße nicht "...unter Sternen", würden nicht auch besondere Mercedesstern-tragende Autos gezeigt werden. "Wir werden im Jänner hier eine exklusive Österreich-Neuheit präsentieren", verrät Andreas Artner schon jetzt. Mehr wird noch nicht verraten. Allerdings steht auch eine andere Innovation ins Haus: Ein Sterne-Hotel, bestehend aus sieben LKW mit klimatisierten Schlafkabinen. Wer dort nächtigen möchte, sollte sich mit dem Reservieren keine Zeit lassen.Unter dem Motto "6 Köche & 12 Hauben" steht die Premium Star Night am 23. Jänner 2019. Größen wie Hubert Wallner vom Saag am Wörthersee, Josef Floh aus Langenlebarn, Andreas Krainer aus Langenwang, Uwe Machreich vom Triad in Krumbach, Jürgen Wigne aus dem Pfefferschiff in Söllheim und Michael Kolm selbst kochen je einen Gang.Die Organisation der Reservierungen übernimmt der Bärenhof Kolm. Wer an einem der Abende Kolms Gast im Pop-up-Gourmettempel unter Sternen sein möchte, sollte schnell reservieren.info@baerenhof-kolm.at02813/242