Krems: Autohaus Auer feierte Umzug in die modernste BMW-Niederlassung Österreichs

13.05.2017, 12:25 Uhr

KREMS (mk) Am 12. und 13. Mai 2017 feierte BMW-Auer den Umzug und die offizielle Eröffnung der neuen Niederlassung in der Gewerbeparkstraße 37. Viele Gäste und Besucher kamen, um sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen – und um eine Woche vor der österreichweiten Präsentation des neuen BMW 5er Touring einen Blick auf diesen neuen Wagen der BMW-Familie werfen zu können.

Erfolgreiche Geschäftsentwicklung

Inhaber und Geschäftsführerbegrüßte am Freitagvormittag unter anderen den Kremser Bürgermeisterund, Vertriebsleiter der BMW-Group Austria. Auer blickte auf die letzten Jahrzehnte Geschäftstätigkeit zurück und schilderte eine sehr positive Entwicklung, die jetzt zum Umzug von der Wiener Straße in die größeren und moderneren Räumlichkeiten in der Gewerbeparkstraße führte.

Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Krems

Attraktive Modelle im BWM-Schauraum

Feier mit Wein und Würstel

Auch Bürgermeistergriff die Geschichte des Autohauses Auer auf und unterstrich, dass „heute wirklich ein Grund zum Feiern ist“ – für das Autohaus ebenso wie für die Stadt, in der jetzt die modernste BMW-Niederlassung in ganz Österreich ansässig sei. Er freue sich, dass BMW damit ein so klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Krems abgelegt habe.Im Anschluss an diese offizielle Eröffnung der Einweihungsfeier präsentierte Auer-Diplom-Verkaufsberaterden neuen BMW 5er Touring, der – je nach Variante - zu Preisen ab 53.000 Euro angeboten wird. Darüber hinaus richtete er den Blick der Besucher auch auf andere, attraktive Modelle von BMW – etwa auf den BMW M2, den i8 sowie den BMW X1 in der Auer-Edition.Für den musikalischen Rahmen der Eröffnungsfeier sorgen am Freitag dieund am Samstag die. Weiter auf dem Programm: Führungen durch den neuen Betrieb, Edles aus dem Wurstkessel vom Kultfleischhauer, Weinverkostung mit den Winzernaus der Wachau undaus Langenlois sowie viel Spaß für Kinder mit Gratis-Eis, Hüpfburg und Malen.