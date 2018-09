MagistratsmitarbeiterInnen verabschiedet

24.09.2018, 14:12 Uhr

Charlotte Puchegger war 40 Jahre im Dienste der Stadt beschäftigt. Ihre Stationen waren das Fremdenverkehrsamt und seit 1992 das Kulturamt. Elfriede Mazza kennen Generationen von Kindern, die einen öffentlichen Kindergarten in Krems besuchten. Als Stützkraft in Steiner Kindergärten ergänzte sie seit 20 Jahren das Team der Betreuerinnen. Edith Harrer begann ihre Berufslaufbahn bei der Stadt Krems 1988 abenfalls als Aushilfskraft in den öffentlichen Kindergärten, wechselte aber 1993 ins Schulamt.

Walter Emberger trat 1977 in den Dienst der Stadt ein und war als Facharbeiter im städtischen Wasserwerk beschäftigt. Wilhelm Billowitz war seit 1972 im Amt für behördliche Angelegenheiten beschäftigt.