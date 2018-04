Neuer Mitarbeiter im Bauhof

26.04.2018, 16:03 Uhr

Bevor Christoph Feyrter das Bundesheer beim NÖ Forsttruppe für sechs Monate antrat, arbeitete er vier Monate lang bei der Fa. Hiegesberger in Fugging. Zwei Saisonen unterstützte er die Fa. Lohndrosch Biegl, legte inzwischen die Ausbildung zum Forstfacharbeiter in Edelhof ab und half am elterlichen Betrieb mit. Zu seinen Hobbys zählen das Treffen mit Freunden sowie die Landwirtschaft.Christoph Feyrter trägt zur großen Unterstützung im Wirtschaftshof bei. Zurzeit wird er im gesamten Bauhof eingeschult, derzeit vor allem im Bereich der Straßenerhaltung, Wald- und Grünraumpflege und des Friedhofes.