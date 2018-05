Tour de Vin 2018: Drei neue Traditionsweingüter präsentierten sich

07.05.2018, 09:51 Uhr

Am 5. und 6. Mai 2018 hieß es wieder einmal „Tour de Vin“ im Kamptal, Kremstal, Traisental und am Wagram.

LANGENLOIS (mk) Die Traditionsweingüter in der Region Donau öffneten ihre Weinkeller und Hoftore zur Tour de Vin. Drei neue Weingüter sind in diesem Jahr hinzugekommen und haben die Zahl der Traditionsweingüter auf 36 erhöht: das Weingutaus Zöbing, das Weingutaus Langenlois und das Weingutaus Rohrendorf. Die „Bezirksblätter“ schauten während des Tour-de-Vin-Wochenendes einmal beim Steininger-Hof in der Langenloiser Walterstraße hinein.



Info: Traditionsweingüter Österreich Region Donau

„Wir waren schon länger an der Mitgliedschaft bei den Traditionsweingütern interessiert und haben das auch geäußert!“ berichtet. „Und bei den Traditionsweingütern hat man offenbar auch gesehen, dass wir ganz in ihrem Sinne arbeiten!“ Und das heißt: Das Weingut Steininger steht seit Generationen für die Verbindung von Tradition mit moderner Kellertechnik, und immer für kompromisslose Qualität. Hinter den sortentypischen Weinen und Sekten des Weinguts stehen die Menschen, die diese Produkte herstellen. Eva Steininger: „Guten Wein zu machen ist sowohl eine Lebenseinstellung als auch eine faszinierende Aufgabe.“ Daraus entstehe eine eigene Handschrift. „Und die wollen wir bei unserem Wein und bei unserem Sekt – der edelsten Form des Weines – zeigen und beibehalten!“Mit dieser Philosophie kann sich das Weingut Steininger jetzt zu den Traditionsweingütern zählen und mit seinen Produkten und mit besonderen Aktivitäten an der Tour de Vin teilnehmen. So war etwa dermit erlesenem Cognac auf dem Steininger-Hof und führte Verkostungen dieses hochprozentigen Weinprodukts durch. Und das Team von „Wildbank“ umundbot regionale Wildspezialitäten an, die optimal mit Wein und Sekt von Steininger harmonieren. Dazu standen an beiden Tagen Vinotheksverkostungen auf dem Programm, die Einblicke in die Welt der reifen Sekte lieferten.Auch die anderen zwei „neuen“ Traditionsweingüter hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen: Bei Thiery-Weber waraus dem Mittelburgenland als Gastwinzer dabei, es gab Edelbrandverkostungen der Schnapskellereiund Raritätenverkostungen aus der eigenen Vinothek. Und beim Weingut Leindl, das sich gemeinsam mit dem Weingutin Senftenberg präsentierte, gab es nicht nur durchgehend warme Küche im Weinhaus, sondern auch eine Verkostung gereifter Weine der letzten Jahrgänge.Der Verein der Österreichischen Traditionsweingüter wurde 1992 gegründet. In der Region Donau, in den Weinbaugebieten Kamptal, Kremstal, Traisental und Wagram, sind es mittlerweile 36 Winzer, die sich zusammengeschlossen haben. Wesentliches Ziel der Vereinigung war und ist es, jene Weingärten zu eruieren, in denen Jahr für Jahr stets die besten, langlebigsten, finessenreichsten und charakterstärksten Weine entstehen. Die besten Rieden dürfen sich „Erste Lage“ nennen, ein Privileg, das bislang 61 Weingärten (das sind nur rund 15 Prozent der gesamten Weinbaufläche in den erwähnten Weinbauregionen) erhielten.Weitere Informationen: www.traditionsweingueter.at